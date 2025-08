Zus van Kate Moss verbaast fans met rode jurk: “Zo mooi!” (foto’s)

Wie graag stijlvolle outfits ziet, is bij Lottie Moss aan het juiste adres.

De 27-jarige zus van fotomodel Kate Moss deelt op Instagram graag nieuwe plaatjes. Dat is ook deze keer niet anders. We zien Lottie Moss bij avondzon poseren in een prachtige, rode jurk. En velen van haar meer dan 595.000 volgers laten van zich horen, zo blijkt.

“Zo mooi!”

Zelf houdt Lottie haar uitleg bij de prentjes eerder kort. “💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻”, is het enige wat ze bij haar post plaatst. Haar fans zijn echter ook van de partij. “Zo mooi”, klinkt het. “Geweldige jurk”, gaat het verder. “Schoonheid”, sluit een laatste volger nog af. Kijk maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.