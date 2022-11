Lenige dame wil op het strand even tonen wat ze kan. Maar dan? HILARISCH! (fails)

Even uitpakken voor de camera kan best leuk zijn!

Dat zal ook onderstaande dame gedacht hebben toen ze besloot om haar ‘strandstunt’ te laten filmen. ’t Lijkt allemaal prima te verlopen, maar niet veel later gaat het toch op hilarische wijze fout. En ze is lang niet de enige pechvogel van dienst!

Failcompilatie

In het tweede filmpje onderaan zien we hoe ook een vrouw op rolschaatsen even wil tonen wat ze kan. Maar voor haar loopt het toch behoorlijk pijnlijk af. De derde video? Een korte maar krachtige blunder van een jongedame. In ’t vierde tafereel leren we waarom we beter niet achterwaarts wandelen en tot slot hebben we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie in de aanbieding. Keuze genoeg dus! Kijk maar: