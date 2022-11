Honkbalworp loopt bijna fout af: “Zelfs van het filmpje sprong ik een halve meter in de lucht!” (video)

We weten het, Halloween is voorbij en dus ook de periode van de zogenaamde ‘jumpscares’, maar bij het zien van deze videoclip sprongen we zelf ook een halve meter de lucht in. Op TikTok is er een filmpje gepost van luttele seconden dat veel kijkers een hartaanval bezorgt.

In de video zien we enkele honkbalspelers die op het punt staan om te werpen en met de bat te slaan. Niets wereldschokkends, zou je denken. Alleen is het moment van de slag behoorlijk indrukwekkend te noemen. De speler in kwestie raakt de bal niet al te goed, waardoor die getorpedeerd wordt richting de camera en die kon het – jammer genoeg – niet meer verder navertellen. Ondertussen wist het filmpje al meer dan 20000 likes bijeen te scharen.

”Dit was té dicht”

Kijkers en volgers waren dan ook behoorlijk van slag – pun intended – door de video. “Ik wist dat het ging komen en toch sprong ik nog altijd de lucht in”, zo laat iemand weten. Een andere persoon moest even bekomen: “Oh mijn god, daar ben ik niet goed van!” En nog een andere volger wees erop dat dit slechter had kunnen aflopen: “Stel je voor dat iemand daar stond in plaats van de camera!” De beelden werden inmiddels bijna 1000 keer gedeeld.

