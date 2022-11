Dame hoopt gratis T-shirt te krijgen in Disney World door zich ’te pikant’ te kleden. Maar ze maakt één CRUCIALE fout! (video)

Dat ze in Disney World graag hebben dat bezoekers zich ‘familie-proof’ kleden, wisten we al.

Eerder kregen enkele dames al een gratis T-shirt omdat ze volgens medewerkers van het park ’te pikant’ gekleed waren. Hoog tijd, zo vond ene Heleni op TikTok, om ook te proberen een gratis T-shirt te bemachtigen.

Cruciale fout

Op onderstaande beelden zien we hoe de vrouw in bikini naar de ingang van het park stapt. “Ik ga ook eens proberen een gratis T-shirt te krijgen bij Disney World Orlando”, klinkt het. Maar ze maakte één cruciale fout. “Je moet je wel ín het park bevinden”, klinkt het tussen de vele reacties. Haar plannetje mislukte dan ook grandioos. Ze mocht het park simpelweg niet betreden in bikini. “Ze probeerden me aan te sporen om een T-shirt te kopen”, besluit de dame. “Dit werkt niet meer. De ‘TikTok-hack’ werd té populair en iedereen probeerde het”, laat een vermeende medewerker van Disney nog weten. Helaas…

Foto: still – Bron: New York Post