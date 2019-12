Voor niets gaat (alleen) de zon op, wordt weleens gezegd.

Maar ook Xander De Rycke gooit naar jaarlijkse gewoonte zijn volledige ‘Houdt Het Voor Bekeken’-show gratis en voor niets op YouTube!

‘t Is ondertussen al zijn ‘vierde eindejaarsconference over tv en film in Vlaanderen’, lezen we in de beschrijving. En geen énkel heilig huisje blijft weer overeind.

Pak iets om te knabbelen en om te drinken, maar hou er wel rekening mee dat je geregeld zal schateren van het lachen. We geven het maar mee!

Still: YouTube