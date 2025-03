Vangen van spin loopt COMPLEET mis: “Tja, wat had je verwacht?” (video)

Ach, scherven brengen… extra stress met zich mee?

Het blijft altijd even schrikken als je een spin in huis tegenkomt. De simpelste – maar ook meest meedogenloze – optie is om haar plat te trappen. Iets diervriendelijker is om haar te vangen en buiten te zetten. Precies dat plan hadden de dames in onderstaande video. Een glazen bokaal lijkt geen slecht idee, maar je weet wat er kan gebeuren als je iets te enthousiast te werk gaat…

Voorspelbaar

De video zorgt voor heel wat hilariteit in de reacties. “Dit zag je van mijlenver aankomen”, “Idee = 0% techniek = 0% resultaat = 0% camera = 0%”, “Glas op steen… tja, wat had je verwacht?”, “Zelfs een spin had dit beter aangepakt” en “Laat die arme spinnen met rust! Ze doen niks en zijn eigenlijk best cool”, luidt het in de comments.

Foto: Instagram