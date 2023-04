Kat bespringt imam tijdens Ramadangebed (video)

Een imam heeft bij een nachtelijk gebed tijdens de heilige maand Ramadan in een overvolle moskee in Bordj Bou Arreridj, Algerije, het gezelschap gekregen van een kat.

Imam Walid Mehsas was maandag de Taraweeh aan het leiden, een nachtelijk gebed dat elke avond tijdens de Ramadan plaatsvindt. Tijdens het gebed besloot een lapjeskat de show te stelen.

Een video die dinsdag op de Facebookpagina van de imam werd geplaatst, toont hoe de poes eerst de aandacht probeert te trekken door tegen het been van de gebedsleider te wrijven. Plots springt het dier en klampt zich met zijn klauwen vast aan zijn buik. De geestelijke aait de kat, die tot op zijn schouder klimt en zelfs aan zijn gezicht snuffelt. Al die tijd houdt de imam het hoofd koel en doet hij onverstoord verder met zijn voordracht, met gesloten ogen.

A cat jumped on an imam whilst he was leading Salah pic.twitter.com/yDf9qXURXj

— ilmfeed (@IlmFeed) April 5, 2023