En dáárom veranker je je trampoline dus best: «Stel je voor dat zoiets op je af vliegt!» (video)

Op straffe beelden is te zien hoe een trampoline door een stevige windstoot naar de buren vliegt. Behoorlijk gevaarlijk, dus best wel een wijze les…

Handig, zo’n trampoline in je tuin. Eindeloos speelplezier voor de kinderen! Enig minpuntje is wel dat je ze moet verplaatsen als je het gras afdoet. En als ze dan ook nog eens verankerd is in de grond, is het al helemaal een tijdrovende karwei.

Voorgevel van buren

En toch! Verankeren is een must. Bewijze onderstaande beelden uit Beckley, een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia. Door een felle windstoot stijgt het gevaarte op en smakt het tegen de voorgevel van de overburen.

Verbazing

In de reacties schrikt men toch ook wel even. «Oh mijn God, ze gaat echt vliegen!», «Waarom zou je zo’n grote trampoline niet vastmaken?!», en «Stel je voor dat je je deur opent en zoiets op je af vliegt!», klinkt het daar.





Lees ook

bizar-vrouw-wil-dat-buren-trampoline-verplaatsen-om-deze-reden

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/en-daarom-veranker-je-je-trampoline-dus-best-stel-je-voor-dat-zoiets-op-je-af-vliegt-video