Dame wil rustig wat yoga-oefeningen doen, maar haar kat heeft andere plannen: “AUW!” (video)

De dag rustig beginnen met enkele yoga-oefeningen kan deugd doen.

Dat was ook het plan van ene Danielle uit Toronto (Canada). Op onderstaande beelden zien we hoe de dame klaarzit om helemaal tot rust te komen. Maar haar kat, genaamd ‘Bean’, heeft duidelijk andere plannen.

“AUW!”

Danielle is nog niet eens goed begonnen of ‘Bean’ komt zich al op agressieve wijze moeien. “AUW”, klinkt het meermaals. “Stop”, schreeuwt Danielle. “Het is acht uur ’s ochtends. Je moet echt kalmeren”, probeert de vrouw haar kat nog op andere gedachten te brengen. Zonder veel resultaat, vrezen we. In geen tijd werd het filmpje zo’n 4.2 miljoen keer bekeken. Je merkt snel waarom: