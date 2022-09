Jarige dame met lang haar wil kaarsjes uitblazen. Maar dat gaat STEVIG fout! (fails)

Je verjaardag vieren! Altijd fijn…

Of dat zou het toch moeten zijn. Op de eerste van onderstaande video’s zien we dat er op zo’n heuglijke dag ook best wat mis kan gaan. Zo wil een jarige dame met behoorlijk lang haar de kaarsjes uitblazen. Maar lange haren en vuur? Da’s vragen om problemen natuurlijk…

Taart op de grond!

Onder de eerste video hebben we nóg een gênant ‘verjaardagstafereel’ klaarstaan. Deze keer zien we hoe de jarige dame nog even wil poseren met haar taart. Maar ook dat ging aardig mis. Laat ons zeggen dat niemand een stukje taart gekregen heeft… Kijk maar even!

Foto: still Instagram/YouTube