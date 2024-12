Influencer wil leuk filmpje in supermarkt, maar dan gebeurt dit: “Respectloos naar de medewerkers toe!” (video)

Dat wordt opkuisen…

Op videobeelden is te zien hoe een Amerikaanse vrouw, ene Rory, op geestige wijze door de koelafdeling van een supermarkt flaneert. Ze neemt een zakje geraspte kaas uit de frigo, maar dan scheurt het zakje en valt ze op de koop toe op de grond. Tot grote hilariteit van haar vriendin, die het tafereel filmde.

Verontwaardiging

Het filmpje werd gedeeld op Instagram, waar het heel wat likes én commentaar kreeg. De meesten hebben hun bedenkingen bij dergelijk gedrag. “Ik heb echt een hekel aan dit soort video’s. De mensen die hard werken in de winkel moeten daarna alles opruimen”, “Niet grappig en best respectloos naar de medewerkers toe!”, en “Potje breken, potje betalen”, klinkt het verontwaardigd in de reacties.

Foto: Instagram