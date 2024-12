Zin om vijf seconden te lachen? Wel…

We gaan eventjes – welgeteld vijf seconden – naar Phoenix in de Amerikaanse staat Arizona. Daar vond een opvallend tafereel plaats. Een Jack Russel nam plaats op een minipaard, dat vervolgens vakkundig over een ton sprong. Een niet alledaags zicht, laat ons zeggen…

YEEHAW

Het filmpje toverde al een lach op het gezicht van bijna 5.000 kijkers. “Perfect! 2 punten”, “Hond: ‘YEEHAW!’”, en “Indrukwekkend”, reageren ze.

Foto: YouTube