Kat is gefascineerd door plafondventilator en springt, maar helaas… (video)

Gelukkig komt een kat altijd op haar pootjes terecht.

Katten kunnen behoorlijk gefascineerd zijn door bewegende dingen. Neem nu een plafondventilator. Het is een kwestie van tijd voor een kat daar kennis mee gemaakt heeft. Gelukkig hangen zo’n dingen veilig en wel aan het plafond, tenzij er schoendozen staan die bijna tot aan de ventilator reiken…

Slechte afsprong

Wat dus het geval was in onderstaand filmpje. Daarin slaagde een langharige kat erin om helemaal bovenaan de toren van schoendozen te geraken. Dat was haar kans dus om die dekselse plafondventilator te ontdekken. “Op de beelden zien we hoe ze op het punt staat om ernaartoe te springen, maar gelukkig mist ze haar sprong en belandt ze weer op de grond. “Mijn kat mankeert helemaal niks hoor! Ze is gewoon een beetje gek”, verzekert haar baasje ons.

Foto: Instagram