Man probeert vriendin van dak te helpen, maar dat loopt HILARISCH fout! (video)

Ach, ze is tenminste veilig en wel beneden…

Vraag ons niet hoe de dame in onderstaand filmpje op dat dak terechtgekomen is. Feit is dat ze er niet meer afgeraakt en de hulp van haar vriend inschakelt. Die gebruikt een vuilnisbak als verhoogje om tot bij haar te geraken, al kan je zelf al raden hoe de reddingsactie afloopt…

Ladder

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken en zorgt toch wel voor enkele bedenkingen. “Daarom werden er dus ladders uitgevonden”, “En niemand die eraan dacht om het bovenraam gewoon te openen?”, en “Wat hadden ze dan verwacht?”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram