Niets mooier dan de band tussen een hond en zijn baasje…

Op videobeelden is te zien hoe een Jack Russell aan de lijn hangt met zijn baasje. De lieve viervoeter lijkt via de telefoon duidelijk te maken dat hij hem erg hard mist. Het tafereel speelde zich onlangs af in Wit-Rusland.

Puur

Het filmpje werd al bijna 10.000 keer bekeken op YouTube. Kijkers vinden het vertederend om naar te kijken. “Ach, hij mist zijn papa”, “Wat een bijzonder moment. Onbetaalbaar!”, en “Zo puur”.

Foto: YouTube