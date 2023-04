Havik heeft eekhoorn te pakken, maar ziet één ding over het hoofd: “Hij heeft een brilletje nodig!” (video)

Op straffe beelden is te zien hoe een havik een prooi heeft gevangen op een parking. Het wegvliegen blijkt echter een heel stuk lastiger…

Het opvallende tafereel speelde zich onlangs af aan een Chevrolet-garage in Plainfield (Illinois). Omstanders filmen hoe een havik een eekhoorn wist te strikken. De roofvogel grijpt het beestje stevig vast en vliegt ermee weg. Alleen misrekende hij zich volkomen bij zijn vlucht, want hij knalt recht tegen het nabijgelegen gebouw.

Verbijstering

In de reacties wordt er dan ook wat lacherig gereageerd. “Hij heeft een brilletje nodig om beter te zien!”, “Ziet een eekhoorn van mijlenver, maar ziet geen muur vlak voor zijn neus”, “Hij was te enthousiast over zijn maaltijd. Arme stakker”, en “Zal een zware eekhoorn geweest zijn”, lezen we onder meer.

Foto: Instagram