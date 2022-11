“Haters zeggen dat mijn neus mijn gezicht verpest, maar ik zou het niet anders willen” (video)

Het is nooit aardig om iemand af te rekenen op hoe zij of hij eruitziet. En dat is net wat deze TikTokster wil aankaarten met een filmpje waarin ze gewoonweg… haar neus toont. En toegegeven, het is een unieker exemplaar, maar zoals verwacht kom je onder de video zowel mooie als heel lelijke commentaren tegen.

Influencer ‘baabytess’ nam deel aan een trend waarin je het deel bedekt dat naar haar mening haar gezicht ruïneert. Tess nam de clip op toen ze in de auto zat en deelde het meteen met de rest van de wereld. Gevolg? Enkele luttele seconden die maar liefst 35 miljoen keer bekeken werden en op 2,4 miljoen likes kan rekenen. Haar neus is inderdaad apart van vorm, maar dat maakt haar weinig tot niets uit: “Ik ben hier gewoon op TikTok om te zeggen dat ik van mijn neus hou en het nooit anders zou willen”, aldus de influencer.

Fans

Fans en volgers waren er dan ook als de kippen bij om haar te complimenteren met haar ‘moedige’ actie. “Je neus representeert je prachtige etniciteit”, zo claimt iemand, verwijzend naar de Italiaanse roots van de influencer. “Meid, je ziet er razendknap uit! Als je zo geboren bent, dan heb je gewoon massa’s veel geluk!”, schrijft een andere persoon. Iemand anders merkt nog op: “Je ziet er praktisch uit als een model. Ik zie niets verkeerd aan je, je bent simpelweg een prachtige verschijning!”

Foto: TikTok