SCHATTIG! Hond maakt voor de eerste keer kennis met baby: “Mijn hart smelt!” (video)

Veel schattiger wordt het niet. Een koppel heeft het moment vastgelegd waarop hun hon voor de eerste keer kennismaakt met hun pasgeboren zoontje. De hond was al ongelooflijk gehecht aan de mama toen ze de zwangerschap beleefde.

De trouwe viervoeter was dan ook opgetogen toen hét moment er dan eindelijk was: de intrede van de nieuwe baby. Het is altijd afwachten of je huisdier kan opschieten met het nieuwe ‘wezentje’ in huis. Honden houden van routine en zo’n baby maakt nu eenmaal veel lawaai en produceert niet meteen de smakelijkste geurtjes. Maar het gezin in bijgevoegde video moest zich in ieder geval niet al te veel zorgen maken. Ellie en Neil Harrison legden het moment vast waarop hond Reyna voor de eerste keer baby Henry ontmoet.

Smelten

De reactie van Reyna doet de harten smelten van vele internetgebruikers. Reyna kijkt heel geduldig naar het nieuwste gezinslid, probeert dan de klein armpjes te likken en ondersteunt zijn hoofdje met haar hoofd, wanneer ze er gezellig bij komt liggen. “Honden zijn absoluut het beste wat een mens kan overkomen. Ze weet gewoon hoe zacht ze moet zijn. Het is fantastisch!”, zo laat iemand in de comments weten onder de gigantische populaire video.

Foto: YouTube