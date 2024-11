Gezin fopt mama met ‘kaars’ op verjaardagstaart, maar het knalt iets te hard… (video)

Verrassingen zijn leuk, maar soms gaat het niet íets te ver…

Op beelden is te zien hoe een gezin de verjaardag van hun moeder viert. Op de tafel pronkt een taart met een ‘kaars’ op. De kaars is echter een bommetje dat voor hilariteit moest zorgen. Alleen was het dingetje van een iets te stevig kaliber en kan de taart het niet meer navertellen.

Knaller

Het filmpje werd gedeeld op TikTok, waar het al bijna één miljoen keer bekeken werd. De meesten kunnen er wel om lachen, al reageren sommigen minder enthousiast. “Bedankt voor de inspiratie! Ideaal voor de verjaardag van mijn zus”, “Een knaller van een verjaardag…”, “Die oorverdovende stilte nadien…”, “Wiens idee was dat?”, en “Dat is helemaal niet grappig! En haar mooi huis is nu een slagveld”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok