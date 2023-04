Beelden van man die vrouw aanvalt omdat ze zegt dat hij een slechte vader is, gaan door merg en been (video)

Op bloedstollende videobeelden is te zien hoe een man zijn vrouw bij de keel grijpt omdat ze lelijke dingen over hem zei in het bijzijn van hun zoontje. De beelden zorgen voor heel wat verontwaardiging in de reacties. «Dit is zo eng! Niemand verdient zoiets», klinkt het onder meer.

De huiveringwekkende beelden dateren van enkele jaren geleden, maar werden onlangs opnieuw gedeeld door het slachtoffer. April staat immers in het teken van preventie en bewustwording van kindermishandeling.

Naar adem happen

Op de camerabeelden zien we hoe een vrouw uit Michigan zich ontfermt over haar zoontje nadat haar man – en dus de papa van het kind – hem aan zijn lot overliet. Ze ventileert haar frustratie daarover door tegen haar zoontje te zeggen dat zijn vader «een slechte papa» en «een klootzak» is. De man hoort haar dat zeggen, stormt de trap af en grijpt haar bij de keel, in die mate dat ze naar adem moet happen. «Zeg nog een keer tegen onze zoon dat ik een slechte papa ben», fulmineert hij.

Tranen

De beelden werden al bijna 5 miljoen keer met afschuw bekeken. «Mijn hart ging als een gek tekeer toen hij de trap af kwam gelopen», «Wat je ook zei: niets gaf hem de toestemming om je op welke manier dan ook aan te vallen», «Hartverscheurend! Ik vind het vreselijk dat je dit moest meemaken», «Ik ben in tranen uitgebarsten door deze beelden. Zo raken mensen dus getraumatiseerd», en «Dit is zo eng! Niemand verdient zoiets», wordt er gereageerd.

Uit elkaar

In een tweede video legt de mama uit dat ze inmiddels niet meer samen is met de man en dat ook haar zoon afgeschermd wordt van zijn vader. «Mijn zoon en ik stellen het goed. We wonen al enkele jaren niet meer bij hem. Bedankt voor alle liefde en steun! Wat we allebei deden, was niet oké. We leren eruit en kijken vooruit. We zijn nu veel beter bezig», besluit ze.

Waarschuwing: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/beelden-van-man-die-vrouw-aanvalt-omdat-ze-zegt-dat-hij-een-slechte-vader-gaan-door-merg-en-been-video