Model uit stadion gezet nadat ze haar borsten toont: “Er zijn daar kinderen!” (video)

Een Amerikaans OnlyFans-model heeft voor commotie gezorgd tijdens een American football-wedstrijd. Ze flashte haar borsten, wat haar duur kwam te staan, want de politie zette haar buiten. Haar volgers begrijpen niet goed waarom ze zoiets doet op een plek waar veel gezinnen komen.

Danii Banks genoot afgelopen zondag van een partijtje American football tussen de Las Vegas Raiders en de New York Jets. De 33-jarige blondine, die acht miljoen volgers heeft op Instagram en ook op OnlyFans behoorlijk populair is, liet zich op een bepaald moment volledig gaan door haar topje naar beneden te trekken. De security kon daar echter niet mee lachen en even later werd ze door de politie naar buiten begeleid.

Ze deelde het bewuste moment alsnog op Instagram, waar het (gecensureerde) filmpje al meer dan 130.000 keer geliket werd. De meerderheid van haar volgers hebben echter hun bedenkingen bij haar opvallende actie. «Er zijn wel degelijk plaatsen waar zoiets niet cool is. Ik heb geen probleem met wat ze doet, maar er zijn daar gezinnen met kinderen», «Het spijt me, maar deze vrouw heeft geen stijl», «Ze zouden haar voortaan moeten verbieden om nog een stadion binnen te komen. Er zijn daar kinderen!», en «Wat is er mis met jou? Heb je dan geen manieren?», klinkt het verontwaardigd in de reacties.





