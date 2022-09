Deze hond doet het internet in een deuk liggen: “Ik doe het bijna in m’n broek!” (video)

Ellen Mackenzie stond perplex toen ze in de wagen een blik wierp op de achterbank. Daar ontdekte ze haar hond die zowat de definitie van flexibiliteit moet voorstellen. Zijn hoofd tussen de kopsteunen van de zetels, net als zijn achterste een halve meter verder.

Reden genoeg voor de Amerikaanse uit Wawa, Ontario (Verenigde Staten) om er een TikTok-filmpje van te maken. In de hoofdrol: Howard, een lenige Great Dane van vijf maand oud. Het geheel heeft wat weg van een optische illusie, maar het is vooral de blik van de schattige viervoeter die werkt op de lachspieren van menig kijker.

Miljoenen

Ondertussen hebben bijna 4 miljoen mensen het filmpje bekeken, wat natuurlijk een waanzinnig aantal is. “Hij is één en al been momenteel. En ik denk dat hij ook aan het uitwerken is hoe die net werken”, zo vertelt Ellen. Voor vele mensen zorgde Howard in ieder geval al voor een leuk momentje tijdens de werkuren: “Dit maakt mijn dag! Zo hilarisch”, zo klinkt het meermaals.

Foto: TikTok