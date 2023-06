Deze dames zullen hun stevige ritje op waterglijbaan nog lang voelen! (fails)

Bij warm weer lekker genieten van het water… Heerlijk, toch?

Dat was ook het plan van de twee onderstaande dames. Zo zien we hoe ze samen van een waterglijbaan schuiven. Nu ja, schuiven is misschien niet het juiste woord. Tegen een aardig tempo vliegen ze haast over de bulten van de glijbaan. Of dat dan nog echt wel ‘lekker genieten’ is, vragen we ons bij het eerste van onderstaande filmpjes toch af. Het zal dankzij de blauwe plekken ongetwijfeld wel een dag geweest zijn die ze niet snel zullen vergeten.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het niet netjes om maar één duo pechvogels in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Geniet ervan!

Foto: still – Bron: VKMag