Dames doen even een plasje op de skipiste. Dat was een SLECHT plan! (video)

Als de nood het hoogst is…

Niets zo leuk als gezellig wat skiën met een goeie vriendin. Dat zullen ook onderstaande dames vermoedelijk gedacht hebben. Maar wat natuurlijk niet altijd even aangenaam is, is wanneer de blaas je plots parten begint te spelen. Daar had onderstaand duo duidelijk wat op gevonden. Ze besloten om snel even hun ding te doen op de piste. Dat was echter geen goed plan, zo blijkt.

Botsing

Aanvankelijk lijkt alles prima te verlopen. Maar niet veel later wordt het duo onderuitgehaald door een andere skiër. Volgende keer misschien toch maar even naast de piste je plasje doen? Kijk maar even naar onderstaande beelden…