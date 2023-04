Ophef over dame die twijfelt over outfit voor trouwfeest: “Te bloot!” (video)

Als gast naar een trouwfeest gaan, is ook altijd even keuzes maken over wat je gaat dragen.

Dat was ook bij de Australische Olivia niet anders. Daarom schakelt ze de hulp van haar volgers op TikTok in. “Ik vertrek over een paar uur… Je moet me even helpen kiezen… Het wordt 37 graden”, laat ze weten. Ze kiest voor een mooie rok, maar over haar topje twijfelt ze nog. Er zijn twee opties: een zwart of een beige bovenstukje. Maar volgens velen zijn beide ongeschikt voor een trouwfeest. Dat blijkt uit de vele reacties die ze op het filmpje kreeg.

“Te bloot!”

Volgens sommigen leunt het beige topje te dicht aan bij wit. Maar dat is blijkbaar niet het enige probleem, als we de reacties mogen geloven. “Te bloot”, klinkt het. “De rok is prachtig, maar de topjes zijn echt niet gepast”, gaat het verder. “Met die bovenstukjes lijkt het wel alsof je naar de fitness gaat”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan.