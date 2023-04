Paaldanseres toont even wat ze kan. Maar dan? WOOPS! (fails)

Op Instagram even tonen wat je kan, moet leuk zijn.

Ook onderstaande paaldanseres pakt op het populaire sociale medium vaak uit met nieuwe filmpjes. Doorgaans zijn dat straffe paaldanstrucjes. Maar ook wanneer het eens fout loopt, is ze niet te beroerd om er een video van te delen. Zo zien we hoe ze van haar paal valt, recht op haar hond! Laatstgenoemde blijkt er echter weinig last van te hebben. Gelukkig maar!

Failcompilatie

Trouwe lezers weten al dat we niet graag maar één pechvogel in de kijker zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier op Zita. Kijk maar: