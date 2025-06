Man wil tijdens boottocht aan brug hangen, maar eindigt in het water (video)

Toch weer iets afgevinkt op de bucketlist!

Maak kennis met Robert: een man die wel houdt van een uitdaging. Deze keer probeerde hij zich vanop een varend bootje op te trekken aan een brug. Je raadt het al: dat liep desastreus af. En ja, Robert had nadien droge kleren nodig – want het water kent geen genade.

Vijf kansen

Het geestige tafereel gaat vlot rond op sociale media en zorgt voor de nodige hilariteit. “Meestal snap ik wel wat hun bedoeling was, maar dit slaat echt nergens op”, “Hij had ongeveer vijf kansen om zichzelf te redden”, en “Niet kwaad bedoeld, maar wat dacht Robert in godsnaam dat er ging gebeuren?”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram