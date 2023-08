Dame wil even tonen wat ze kan met een boksbal. Maar dan? AUCH! (fails)

Tonen wat je kan, is doorgaans een leuk plan…

Op de gemiddelde kermis kom je weleens een boksbal tegen. Hét moment om jouw brute kracht te tonen. Dat was ook de bedoeling van onderstaande dame. Na de nodige voorbereiding haalt ze gezwind uit naar de boksbal in kwestie. Maar de vrouw draait iéts te vlotjes door en belandt tegen de grond. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!