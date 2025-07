‘Didi’ op Netflix: Een tedere terugblik op puberteit en de jaren 2000

Op het eerste gezicht lijkt Didi (originele titel: Dìdi, wat “kleine broer” betekent in het Mandarijn) een typisch coming-of-agefilmpje. Maar deze Amerikaanse prent, nu beschikbaar op Netflix in België, blijkt verrassend gelaagd, gevoelig en cultureel rijk.

Waar gaat het over?

Californië, zomer 2008. De 13-jarige Chris – door zijn familie “Didi” genoemd – leeft tussen twee werelden. Thuis heerst de Taiwanese cultuur: Mandarijn is de voertaal, tradities zijn belangrijk. Buiten lonkt de vrijheid: skateboards, eerste verliefdheden, subtiel racisme en schoolfeestjes bepalen zijn zomer. Terwijl Didi zijn plek probeert te vinden, ervaart hij de druk van zijn omgeving… en vooral van zichzelf.

Een film met persoonlijke wortels

Didi is het langspeeldebuut van regisseur Sean Wang, die eerder naam maakte met korte films en documentaires. Hier grijpt hij terug naar zijn eigen jeugd en culturele achtergrond om een subtiel en ontroerend portret te schetsen van een jongen die zijn identiteit zoekt in een wereld die hem langs alle kanten probeert te vormen.

De technologie van het prille internet speelt een sleutelrol in de film: MSN, YouTube en MySpace zijn niet zomaar nostalgische elementen, maar essentiële communicatiemiddelen voor Chris. De manier waarop hij met emoji’s, typgedrag en leestijden omgaat, weerspiegelt zijn emoties beter dan woorden dat ooit zouden kunnen. Die scènes zijn tegelijk aandoenlijk en pijnlijk herkenbaar voor wie opgroeide in dat decennium.

Meer dan een jeugdverhaal

Wat Didi echt bijzonder maakt, is de culturele gelaagdheid. Taalbarrières, generatieconflicten en biculturele identiteit komen subtiel maar krachtig aan bod. In het gezin Wang spreken de moeder en grootmoeder Mandarijn, terwijl Chris en zijn zus vooral Engels gebruiken. Het verschil in perspectief wordt niet alleen voelbaar in de dialogen, maar ook in de beeldtaal. Wang gebruikt kleur, licht en camerastandpunten om de scheiding tussen de werelden tastbaar te maken.

Waarom kijken?

Didi is geen nostalgische trip alleen voor millennials, maar een tijdloos verhaal over opgroeien tussen culturen, zoeken naar jezelf en de troost (en pijn) van digitale communicatie. De film is eenvoudig van opzet, maar raakt diep.

Didi is nu te zien op Netflix België.

Via Streamnews.be