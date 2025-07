Streaming: 10 films uit 2025 om deze zomer in te halen

Het jaar 2025 bracht al een paar verrassingen met zich mee — zowel in de bioscoop als via streaming. Samen met Streamnews selecteerden we tien opmerkelijke films van deze eerste helft van het jaar. Tijd om bij te benen!

We Live in Time (Be TV)

De liefde tussen Tobias, een commerciële vertegenwoordiger, en Almut, een jonge chef-kok. Van hun toevallige ontmoeting tot de geboorte van hun dochter…

KPop Demon Hunters (Netflix)

Rumi, Mira en Zoey zijn supersterren in de K-popwereld — én demonenjagers. Maar hun dubbelleven wordt op z’n kop gezet wanneer een demonisch boybandcollectief opduikt, geleid door Gwi-Ma, koning van de onderwereld.

Sinners (HBO Max)

In de jaren 30 keren tweelingbroers Elijah en Elias terug naar hun geboortestad om opnieuw te beginnen. Maar een duistere kracht ligt op de loer en heeft op hun terugkeer gewacht…

Lilo & Stitch (live-action remake – binnenkort op Disney+)

De live-action versie van de Disneyklassieker over het schattige maar chaotische ruimtewezen Stitch en zijn onwaarschijnlijke vriendschap met het Hawaiiaanse meisje Lilo. Wereldwijd succes met meer dan een miljard dollar aan inkomsten.

The Amateur (Disney+)

Charlie Heller, een cryptograaf voor de CIA, besluit wraak te nemen na de dood van zijn vrouw bij een terroristische aanslag. Een race tegen de klok — en tegen zijn eigen grenzen.

Predator: Killer of Killers (Disney+)

Regisseur Dan Trachtenberg levert een anthologiefilm in drie delen, met elk een krijger die de confrontatie aangaat met een dodelijke Predator.

Ainda Estou Aqui (Prime Video)

In Rio leeft de familie Paiva rustig aan zee tijdens de Braziliaanse dictatuur. Tot op een dag het regime ingrijpt: vader Ruben wordt gearresteerd, gevolgd door zijn dochter en echtgenote Eunice.

Better Man (Prime Video)

Robbie Williams zoals je hem nog nooit zag: geportretteerd door een chimpansee. De opkomst, ondergang en comeback van het Britse popicoon uit de jaren 90.

Companion (HBO Max)

Josh en Iris trekken met vrienden naar een afgelegen huisje. Maar een schokkend geheim dreigt alles te verwoesten. Spannend, intens en verrassend.

The Gorge (Apple TV+)

In een dystopisch landschap communiceren Drasa en Levi over een onoverbrugbare kloof heen. Terwijl hun band groeit, nadert een ongrijpbaar gevaar…

Via Streamnews.be