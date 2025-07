GÊNANT: Dame scheurt haar kleedje tijdens paaldansen (video)

De juiste kledij voor de juiste gelegenheid…

Op vakantie eens lekker uit de bol gaan, is leuk. Even het leven niet te serieus nemen en gewoon doen wat je graag doet. Dat is ook wat onderstaande dame van plan was.

We zien hoe ze op een drijvende paal het beste van zichzelf geeft voor enkele toeschouwers. Alles lijkt aanvankelijk prima te verlopen, maar dan gaat het plots snel fout.

Kleedje scheurt

Niet veel later klinkt er plots lichte paniek, gevolgd door gelach. “Dit was niet het beste plan”, lacht ze. “Nee, het was het beste idee ooit”, reageert een man op de achtergrond. Goed of slecht plan? Oordeel vooral zelf even… Het zag er alleszins hilarisch uit!