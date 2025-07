Tanja Dexters verbaast fans met deze uitbundige bikinifoto’s

Een nieuwe update voor de volgers van Tanja Dexters!

En op Instagram zijn die met zo’n goeie 81.300. Logisch dan ook dat Tanja daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. En da’s ook nu weer niet anders!

We zien Tanja Dexters eerst in zomerse outfit en nadien in bikini volop genieten. “Sun on my skin ☀️ Music in the air 🎶 And this outfit makes me dance 🪩”, voegt ze zelf gepast toe. Ook haar fans willen nog wel kort een woordje uitleg geven.

“Nog altijd mooi!”

Op drie uur tijd verzamelde Tanja al 400 likes met het fotoalbum. Verder zijn er al enkelen die gereageerd hebben. “Nog altijd mooi” en “😍” zien we bij de reacties staan. Kijk maar en druk op het pijltje naar rechts om het tweede prentje te zien.