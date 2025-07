‘BGT’-jurylid Amanda Holden geniet languit in bikini: “Geweldig lichaam!” (foto)

Amanda Holden weet haar fans weer te verbazen!

Bij een leuke tijd horen dito foto’s. Dat vindt ook Amanda, die velen kennen als jurylid bij ‘Britain’s Got Talent’. Met een mooie 2.5 miljoen volgers op Instagram, deelt ze daar geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

En dat is ook op vakantie niet anders. We zien Amanda Holden languit genieten in bikini. Buiten vertellen wat ze draagt, geeft ze geen verdere info. Maar haar fans? Die doen dat overduidelijk wel.

“Geweldig lichaam!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Geweldig lichaam”, klinkt het. “Je ziet er zoals altijd weer schitterend uit”, gaat het verder. “Adembenemend”, besluit een laatste volger. Kijk vooral zelf maar even naar wat Amanda Holden gedeeld heeft.