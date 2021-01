Altijd leuk als iemand op je verjaardag even de moeite doet om een cadeautje te komen afgeven.

Bovenstaande dame vond het duidelijk heel leuk dat een vriendin haar wat lekkers was komen brengen. Maar die drie kussen? Dat was misschien niet zo’n goed idee.

Want ‘t cadeautje was ook voorzien van enkele kaarsjes. Wanneer de jarige vrouw het cadeautje én de kussen in ontvangst neemt, slaan de vlammen van de kaarsjes over naar haar haar.

‘Hoe is dit kunnen gebeuren?!’

Wat volgt is een lichte paniek. Gelukkig krijgt het duo de vlammen snel onder controle. “Hoe is dit kunnen gebeuren?”, vraagt de jarige dame zich nog af. Wel, er zijn beelden van! Kijk maar hoe ze naast wat lekkers ook een ‘volwaardige coronacoupe’ in ontvangst heeft mogen nemen.

Foto: still