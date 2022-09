Dame poseert aan de zee. Maar achter haar rug? Een GROTE golf! (fails)

Poseren aan de zee doe je toch meestal bij zonnig weer, niet?

Daar denkt onderstaande dame echter anders over. En met haar kleren aan staat ze gedeeltelijk in het water. Waarom is ons niet helemaal duidelijk… Maar dat ze beter even achterom had gekeken, staat dan wel weer als een paal boven water. Achter haar rug ontstaat door het onstuimige weer namelijk een meer dan stevige golf. Het resultaat? Dat zie je in de eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

We vinden het uiteraard nooit netjes om maar één pechvogel aan bod te laten komen. Daarom voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. In totaal zit je zo minstens weer voor meer dan acht minuten goed bij Zita! Veel kijk- en lachplezier!

Foto: still – Bron: VKMag