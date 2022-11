Buurvrouw laat hondendrol liggen in voortuin van man. Zijn wraak? GENIAAL! (video)

Zo, die vrouw heeft hopelijk haar lesje wel geleerd…

Met je hondje even een wandeling maken en je trouwe viervoeter kort ‘zijn ding’ laten doen, is natuurlijk zeer noodzakelijk. ’t Is dan wel zo netjes om nadien de hondendrol op te ruimen. Zéker als jouw huisdier een drol heeft achtergelaten in de voortuin van een buur. Dat deed onderstaande dame echter niét. Maar de buurman was bij de pinken en wist het ‘stoute baasje’ via de bewakingscamera’s op te sporen. Hoog tijd, zo dacht hij, om de dame in kwestie een lesje te leren.

“Speciaal cadeautje in de brievenbus!”

Ene Ashley Mckay uit Australië deelde recent onderstaand ‘drieluik’ op Facebook. “Als je je hond op mijn gazon laat schijten, krijg je een speciaal cadeautje in de brievenbus…”, plaatst hij bij de video’s. De man had namelijk de uitwerpselen in een enveloppe gestoken. “Aan de eigenares van de kleine, witte hond. Dit is van jou”, staat er op de enveloppe geschreven. Nadien? In de brievenbus gaan steken, natuurlijk… In geen tijd gaan de bewuste beelden nu viraal. Kijk maar: