Influencer in bikini poseert op bizarre wijze. Maar dan? WOOPS! (fails)

Voor de ‘likes’ en de ‘shares’ gaan sommigen behoorlijk ver.

Zo is onderstaande dame met haar hele entourage aanwezig op het strand. Dé ideale plek om wat leuke beelden te maken, moet ze gedacht hebben. Op bijzondere wijze poseert ze nabij het water. Enkele omstaanders voelen de bui echter al hangen en besluiten vanop een afstandje te filmen. Want blijkbaar kan je ook behoorlijk nat worden tijdens het poseren in de buurt van een zee of oceaan? Wie had dat gedacht? Wel, de vrouw in het eerste filmpje al zéker niet.

Failcompilatie

Natuurlijk zou het niet netjes van ons zijn om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed hier op Zita. Kijk maar!