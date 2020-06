In Noord-Ierland is er een konijntje zonder oren geboren. Het baasje, Kylie Clarke, uit Belfast noemde haar Leo, omdat het beestje volgens haar op een welpje lijkt. Geen zorgen, ze is helemaal gezond en kan ook zonder haar flappers nog goed horen.

Een konijntje zonder oren, het lijkt vreemd maar het ziet er best schattig uit. Het beestje werd geboren in Belfast, Noord-Ierland, bij haar baasje Kylie Clarke. “We noemden haar Leo omdat ze op een kleine mini leeuw lijkt”, zegt Clarke aan het online platform Unilad. Brullen doet het knaagdier gelukkig niet, snuffelen wel.

Een uniek beestje

Leo werd geboren in een nestje van acht broers en zussen, maar ze is het enige konijn zonder oren. Clarke was in het begin heel ongerust of het beestje dat wel zou overleven. “Toen Leo eenmaal geboren was, wist ik dat er iets niet klopte, ze zag er niet goed uit”, legt Clarke uit. “Toen ze ouder werd, kon je zien dat ze geboren is zonder oren. Het zou blijkbaar gewoon een genetische afwijking zijn en dus is ze echt wel een uniek exemplaar. Gelukkig kan ze ook nog horen.” Het knaagdier en het baasje zijn dus gezond en gelukkig. Meer moet dat niet zijn!

