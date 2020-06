Een video van een kat die verdrietig is omdat hij een half uur alleen gelaten werd, raakt heel wat mensen, inclusief zijn baasje. “Ik vond het eerst schattig, maar toen ik merkte dat hij de hele tijd bleef treuren, kreeg ik er medelijden mee”, klinkt het.

Ida Myrin liet haar kat Isola vorige maand 30 minuten alleen. Omdat ze zo benieuwd was naar wat de 8-jarige kater zou uitspoken, zette ze een camera in de gang. Achteraf bekeek ze de beelden en zag ze hoe Isola een half uur lang triestig was omdat hij alleen was. Met een leiband in de mond miauwt hij om duidelijk te maken dat hij wil spelen, maar er is niemand thuis.

Tranen

De Zweedse vrouw deelde de beelden op Reddit, waar ze meer dan 120.000 keer bekeken werden. Heel wat mensen waren aangedaan door het gejank van de kat. “Oh, dat treurige geluid”, “Dit is pijnlijk om te zien” en “Dit bracht me aan het huilen”, klinkt het onder meer in de reacties.

Nooit meer alleen laten

Ook Ida zelf vond het erg om te zien hoe triestig haar kat was door de eenzaamheid. “Ik vond het eerst schattig, maar toen ik merkte dat hij de hele tijd bleef treuren, kreeg ik er medelijden mee. Hij miauwt vaak op die klagerige manier, dus het is moeilijk om te weten wanneer hij zich slecht voelt of niet. Maar hij haat het om alleen te zijn, dus waarschijnlijk is hij in de video aan het wenen. Ik laat hem in ieder geval nooit meer alleen achter”, vertelt ze aan Daily Star.

Isola’s baasje Ida Myrin:

