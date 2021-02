In het rijtje ‘dingen die we liever niét zelf testen’, staat onderstaand tafereel toch vrij hoog.

Op de Facebookpagina ‘The Ryan And Amber Show’, zien we namelijk hoe Amber in een latex pak van plan is om een stroomstootwapen te trotseren.

Maar naast elektriciteit hangt er ook aardig wat nervositeit in de lucht. Haar kompanen zijn namelijk niet zeker dat het wel zal werken. Maar Amber? Die gelooft er wél in.

“Het doet niets!”

Na de nodige twijfel is het moment eindelijk aangebroken. Een dame zet het stroomstootwapen tegen Ambers billen. “Het doet niets”, klinkt het vol vreugde en opluchting. Goed om weten, maar toch maar niét zelf proberen, denken we dan.

Foto: still