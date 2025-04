Vrouw probeert spin te weg te jagen, maar krijgt het deksel op de neus (video)

Spin vs vrouw: 1-0.

Dat een spin vlak boven je hoofd niet fijn is, begrijpen we. Dat je denkt dat ze zomaar verdwijnt door tegen een plant te duwen, dat begrijpen we dan weer iets minder. De dame hieronder vergeet dan ook nog eens dat de plant weleens kan vallen. Op haar hoofd, bijvoorbeeld…

Hilariteit

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er – net als de vrouw zelf – flink gelachen wordt om haar blunder. “Dit is waarom ik nooit probeer spinnen te doden, want dit is wat er gebeurt als ik ze niet in één keer raak”, “Niemand had dat kunnen voorspellen…”, en “Wat was eigenlijk haar bedoeling?”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram