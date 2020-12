Straffe beelden uit Litouwen, waar een veiligheidscamera een waanzinnige crash vastlegde. De apotheose van een politieachtervolging en eentje die op het netvlies blijft gebrand staan.

De beelden dateren van 26 december, rond 2u ‘s nachts. De politie maakte jacht op een wagen die ervandoor scheurde. Alleen schatte die de weg verkeerd in en raakte die frontaal een straatlantaarn. Een stevige op de koop toe, want de auto spleet in twee. Ongelooflijke beelden die veel reacties uitlokken op het internet.

”Rits”

Dat de bestuurder hier levend uit kwam – en daarbovenop ook nog ingerekend kon worden – is niets minder dan een mirakel. “Het lijkt wel een film”, laat iemand weten. “Ik wil een huis in Litouwen, als die even stevig is als die lantaarnpaal”, grapt een persoon. Waarop een andere kijker gevat antwoordt: “Blijf in ieder geval uit de buurt van Litouwse wagens. Die zijn even stevig als een rits.”

Foto: still video YouTube