Altijd prijs op de kermis? Influencer toont opvallende techniek voor grijpmachine! (video)

Ook zo’n fan van grijpmachines op de lokale kermis?
Wel, de kans is groot dat je het nog niet zó leuk vindt als ‘The Claw Ninja’ op TikTok. De pagina van de influencer staat namelijk vol met filmpjes waarop de persoon in kwestie zich waagt aan de toestellen.
Momenteel gaat onderstaande video viraal. Daarin zien we hoe een bepaalde techniek gebruikt wordt om te winnen. Maar niet zonder de nodige waarschuwing. “Let goed op als je deze techniek toepast. Je wil het glas niet breken”, staat er als uitleg bij.
“Heel slim!”
De reacties op het filmpje stromen binnen. “Heel slim”, klinkt het. “Mag dat eigenlijk wel?”, gaat het verder. “Dit werkt! Ik heb dit geprobeerd en het lukte”, besluit een laatste TikTok-gebruiker nog. Voor wie het zelf ook eens wil proberen: de techniek werkt enkel op toestellen waarop je veel (rond de 20 seconden of meer) tijd krijgt. En de kans bestaat dat niet elke uitbater dit toelaat. Dus best even op voorhand navragen…
@theclawninja Tornado Technique! 🌪️ Note: Be extra careful when doing this technique. You don't want to end up breaking the glass. 🫣 #fyp #fy #hack #clawmachine #theclawninja ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Foto: TikTok