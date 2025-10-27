Opa wil even over beekje slingeren. Resultaat? KLETSNAT! (fails)

Jawel! Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Het gebeurt wel vaker dat wanneer een man in een bos een beekje ziet, hij even wil tonen wat hij kan. Zeker wanneer er ook een kabel in de buurt hangt! Zo ook onderstaande opa. Hij wil even Tarzan-gewijs over het water slingeren. Maar dat verloopt toch allemaal iets minder vlot dan hij verwacht had. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…