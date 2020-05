De stad Sint-Truiden heeft aan onderzoeksinstelling Sciensano gevraagd om snel meer duidelijkheid te geven over een gemelde stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus in de stad. “De cijfers die wij hebben en ons onderzoek vertellen het tegendeel”, reageert burgemeester Veerle Heeren vandaag.

Sciensano meldde vanochtend dat er de voorbije 24 uur 282 nieuwe gevallen van besmetting werden gerapporteerd in België. Opvallend: een dertigtal van die nieuwe besmettingen werd vastgesteld in Sint-Truiden, de Limburgse stad die op de piek van de epidemie al bijzonder zwaar werd getroffen.

In Sint-Truiden reageerde men verrast. De veiligheidscel van de stad deed zondag onmiddellijk navraag bij het Sint-Trudo Ziekenhuis en de triagepost, maar hun statistieken wijzen niet op een toename. In het ziekenhuis zijn de voorbije week zeven nieuwe opnames gemeld, in de triagepost waren er 66 consultaties, maar er werden geen patiënten doorverwezen naar het ziekenhuis.

“Materiële vergissing”

Ook de resultaten van tests laten volgens Heeren geen toename zien. Het medisch labo LKO-LMC in Sint-Truiden ontving de voorbije twee dagen 100 tests van huisartsen en coördinerende en raadgevende artsen uit woonzorgcentra. Daarvan was er één positief. Daarnaast werd telefonisch bevestigd dat alle recente testen van Truiense patiënten, verwerkt door het federale labo, negatief waren.

Bij Sciensano kon de stad vandaag geen uitleg krijgen. Sint-Truiden dringt er bij de onderzoeksinstelling op aan om zo snel mogelijk de oorsprong van het cijfer te specifiëren, zodat indien nodig de gepaste acties ondernomen kunnen worden. “Of het is een materiële vergissing, of er is iets anders aan de hand. Ik blijf alvast heel alert”, besluit Heeren.

