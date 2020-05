Er waren de afgelopen 24 uur 48 nieuwe ziekenhuisopnames door COVID-19 in ons land. Daarnaast vielen er 43 doden. Dat meldt de FOD Volksgezondheid.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1.324 patiënten opgenomen. Op intensieve zorgen liggen in totaal 256 patiënten, dat is een verdere daling met 3 patiënten in de voorbije 24 uur.

Er waren ook 43 nieuwe overlijdens te betreuren, wat het totaal op 9.280 sterfgevallen brengt. Van die 43 overleden 22 mensen in het ziekenhuis en 18 in een woonzorgcentrum.

Er werden 282 nieuwe gevallen van besmetting gerapporteerd. Daarvan wonen er 193 in Vlaanderen, 65 in Wallonië en 24 in Brussel.

Daling voorlopig gestopt

De 282 besmettingen is een daling van 17 in vergelijking met de cijfers van gisteren, maar over een periode van drie dagen gezien lijkt de daling van het aantal besmettingen voorlopig gestopt, en is er zelfs een stijging merkbaar van vier procent. Ook het aantal overlijdens en nieuwe ziekenhuisopnames neemt lichtjes toe, met respectievelijk 18 en 14.

