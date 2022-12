Tips om je leven met gehoorschade makkelijker te maken

Leven met gehoorschade is voor iedereen anders. De een gaat hier beter mee om dan de ander. Gehoorschade komt dan ook verschillende vormen en maten voor. Er is niet één soort gehoorschade. De ene persoon met gehoorschade hoort de hele dag door een harde piep terwijl de ander enkel gehoorverlies heeft. Je concentreren op je werk of studie en proberen te slapen met een harde piep kan erg vervelend zijn. Of het luisteren naar wat mensen zeggen en dit goed kunnen begrijpen kan voor sommige andere mensen weer erg lastig zijn. Beide vormen zijn erg vervelend, wat voor veel problemen en onzekerheid kan zorgen. Gelukkig zijn er een aantal tips die het leven met gehoorschade wat makkelijker kunnen maken. zie hier meer informatie over wat je kunt doen bij gehoorschade.

Werken, slapen of leren met tinnitus

Voor mensen met tinnitus kunnen dagelijkse dingen erg moeilijk en vervelend zijn. Dit hangt natuurlijk af van de mate waarin jij het hebt, maar werken, leren of slapen kan erg lastig zijn als je continu een harde piep in je oren hebt. Zeker op momenten dat het volledig stil is hoor jij de piep extra hard. Dus bij het leren en slapen hoor je de piep op zijn allerhardst. Dit kan super vervelend, angstig en vermoeiend zijn. Eén van de dingen die je kunt doen om je toch te kunnen concentreren op werk of om makkelijker in slaap te vallen, is het heel zacht aanzetten van muziek of ander geluid. Er zijn veel video’s met zogenaamde focus muziek of geluiden om je te helpen in slaap te vallen. Door wat extra achtergrondgeluid te creëren zal je focus van de piep worden verlegd en deze verdragelijker maken.

(Online) een hoortest doen

Een andere tip die wij jou kunnen meegeven bij gehoorverlies, is het doen van een hoortest. Al bij de eerste tekenen van gehoorverlies kun je er erg veel baat bij hebben om een hoortest te laten doen. Deze test kan aangeven of en in welke mate jij gehoorverlies hebt. Vervolgens worden alle verschillende behandelopties gegeven. Wil je niet direct langsgaan bij een audicien, zoals Van Boxtel Hoorwinkels, dan kun je altijd eerst een hoortest online doen. Dan krijg je alvast een indicatie van het gehoorverlies. Daarna kun je zelf beslissen of je naar een audicien gaat of niet.

Voorkom verdere gehoorschade

Gehoorschade hebben is natuurlijk erg vervelend en het is van groot belang dat je voorkomt dat er verdere sprake zal zijn van gehoorschade. Zorg daarom goed voor je gehoor en voorkom dat de gehoorschade erger wordt dan het nu al is. Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt doen. Allereerst zul je het volume van je televisie en muziek thuis moeten verminderen. Langdurige blootstelling aan hard geluid kan gehoorschade verergeren. Dit geldt natuurlijk ook voor feesten, festivals en concerten. De muziek op deze evenementen staat altijd erg hard en zonder gehoorbescherming kun jij jouw gehoorschade enkel erger maken. Om dit te voorkomen kun je speciale oordoppen dragen die jouw gehoor kunnen beschermen.