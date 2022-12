De beste blackjack strategieën

Een leuk avondje uit in het casino betekent plaatsnemen aan de speeltafels en draaien aan de gokkasten. Als je er een beetje professioneel uit wil zien bij blackjack live casino, dan is het handig om deze strategieën te leren.

Hoe speel je blackjack?

Het doel is om de dealer te verslaan. Dit kan je het beste doen door 21 punten te krijgen, maar elk puntenaantal dat hoger is dan dat van de dealer wint. Dit is de waarde van de blackjack kaarten:

– Aas: 1 of 11 punten.

– Koning, Vrouw en de Boer: 10 punten.

– De overige kaarten zijn waard wat het cijfer op de kaart is.

Spelverloop blackjack

Het spel begint, alle spelers zetten in en de dealer deelt de kaarten. Alle spelers en de dealer krijgen twee kaarten. Vervolgens kan je drie zetten doen:

– Passen. Als je puntenaantal hoog genoeg is dan kan je het beste passen. Zeker als de kans groot is dat je over de 21 punten heen gaat.

– Een kaart kopen. Je hebt twee lage kaarten. In dit geval is een kaart kopen een mogelijkheid.

– Splitsen. Dit kan in het geval van twee dezelfde kaarten. Eerst verdubbel je de inzet. Dan splitst de dealer je kaarten. Per kaart komt er een nieuwe bij. Twee handen met twee kaarten blijven over. Hier krijg je opnieuw de keuzes pas, hit of double.

De beste blackjack strategie

Een strategie gebruiken in het casino betekent niet dat je succesvol gaat zijn. Bij blackjack zijn er een aantal regels die je kan volgen om je winkansen zoveel mogelijk te vergroten. Zorg dat je eerst het spel goed begrijpt voordat je begint met het leren van deze regels. Het is belangrijk dat je ze toepast op het juiste moment.

Eerste kaart van de dealer

Als de eerste kaart van de dealer een Aas is dan is de kans dat hij zich ‘dood’ koopt 12%. Als de eerste kaart een 6 is dan is de kans dat hij zich ‘dood’ koopt 42%. Elke eerste kaart heeft een ander percentage. Leer deze uit je hoofd zodat je weet wat je kansen zijn.

Passen op het juiste moment

Pas bij 12 punten of hoger als de bank een lage kaart heeft. Krijgt de bank een hoge kaart, dan pas je bij 17 punten of hoger. Een Aas is het teken om pas te passen bij 18 punten of hoger.

Gebruik splitsen slim

Bij een lage kaart van de bank, splits je bij 2-2, 3-3, 6-6, 7-7 en 9-9. Een 8-8 of Aas-Aas in je hand? Direct splitsen. Krijg je 4-4, 5-5 of 10-10, beter niet splitsen, ongeacht de kaarten van de bank.

Verzekeren is de grootste fout

Er wordt ons altijd geleerd dat een verzekering goed is. Daarom klinkt het ook zo aantrekkelijk in het casino. Als de bank een Aas heeft en je kan je verzekeren tegen verlies. Wat de situatie ook is, verzekeren is vrijwel nooit een goed idee.