Nieuw seizoen van ‘And Just Like That…’ vanaf nu op HBO Max

Het derde seizoen van de Max Original-serie And Just Like That… is sinds vrijdag 30 mei te zien op HBO Max. Deze nieuwe reeks, opnieuw onder regie van uitvoerend producent Michael Patrick King, zal in totaal 12 afleveringen tellen.

In And Just Like That… volgen we Carrie, Miranda, Charlotte, Seema en Lisa — vrouwen van rond de vijftig die hun weg proberen te vinden in de complexe realiteit van het leven, de liefde, seks en vriendschap in New York.

Cast seizoen 3:

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells en John Corbett.

And Just Like That… seizoen 3, exclusief op HBO Max.

