HBO Max onthult startdatum voor het tweede seizoen van ‘The Last of Us’

Goed nieuws voor fans van ‘The Last of Us’! Het tweede seizoen van de bekroonde hitserie staat voor de deur.

Vijf jaar na de gebeurtenissen van het eerste seizoen belanden Joel (Pedro Pascal) en Ellie (Bella Ramsey) opnieuw in een levensgevaarlijke wereld. Deze keer staan ze niet alleen tegenover nieuwe dreigingen, maar ook lijnrecht tegenover elkaar.

Nieuwe gezichten en oude bekenden

Naast de vertrouwde gezichten van Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) en Rutina Wesley (Maria) verwelkomt het tweede seizoen heel wat nieuwe personages. Zo schittert Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina en Young Mazino als Jesse. Ook Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) en Jeffrey Wright (Isaac) maken hun opwachting. En verrassing: Catherine O’Hara voegt zich ook bij de cast!

Achter de schermen

‘The Last of Us’, dat gebaseerd is op de populaire PlayStation-game van Naughty Dog, wordt wederom geschreven en geproduceerd door Craig Mazin en Neil Druckmann.

Vanaf 14 april kan je ‘The Last of Us’ weer vol spanning bingewatchen op HBO Max!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube